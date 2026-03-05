NEET UG 2026: चूक मत जाना, आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च, 3 मई को होगी परीक्षा

NEET 2026 Exam Date: जयपुर. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 10 से 12 मार्च के बीच आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।