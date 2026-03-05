5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JDA Action: अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन, 2 माह में 233 करोड़ की 37 बीघा जमीन मुक्त

Rajasthan News: सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती, जेडीए शुरू करेगा साप्ताहिक अभियान। जयपुर में अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा, जेडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 05, 2026

illegal Encroachment: जयपुर. राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दो माह में प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 37 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 233.40 करोड़ रुपए आंकी गई है। जेडीए की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियां काटने वाले और अतिक्रमण करने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बुधवार को प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न जोनों में चल रही कार्रवाई का जायजा लिया। बैठक में ज़ोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 में चल रही कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के कई क्षेत्रों में कार्रवाई

जेडीए के अनुसार जनवरी 2026 में प्रवर्तन दस्ते ने जयपुर के कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 17 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 173.40 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बाद फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में भी अभियान जारी रखते हुए करीब 20 बीघा भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये बताई गई है।

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सोमवार से अतिक्रमण के खिलाफ साप्ताहिक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकारी भूमि पर किए गए सभी लंबित अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जेडीए राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और सुनियोजित नगरीय विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

अतिक्रमण मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण

महाजन ने आमजन से भी शहर के नियोजित विकास में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जयपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि कहीं अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर कब्जे की जानकारी मिले तो इसकी शिकायत जेडीए के 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम या डिजिटल पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।

शिकायत के लिए आमजन हेल्पलाइन नंबर

शिकायत के लिए आमजन हेल्पलाइन नंबर 0141-2565800, 0141-2575252, 0141-2575151 या राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 पर भी सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। जेडीए ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण के मामलों में आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें

NEET UG 2026: चूक मत जाना, आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च, 3 मई को होगी परीक्षा
जयपुर
NEET UG 2025 Score and Cut Off

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Mar 2026 12:40 pm

Published on:

05 Mar 2026 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA Action: अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन, 2 माह में 233 करोड़ की 37 बीघा जमीन मुक्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खनन से भर रहा राजस्थान का खजाना ! फरवरी में इतिहास की सबसे बड़ी मासिक वसूली, अब 1,500 करोड़ जुटाने की तैयारी

जयपुर

NEET UG 2026: चूक मत जाना, आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च, 3 मई को होगी परीक्षा

NEET UG 2025 Score and Cut Off
जयपुर

Weather Update 5 March: राजस्थान में अब तेज गर्मी की दस्तक, पारा 39 डिग्री के करीब, बाड़मेर सबसे गर्म, 21 शहर 35°C पार

Heat Wave Alert: छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में लू की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
जयपुर

Iran-Israel War : राजस्थान के लिए बुरी खबर, ₹10,000 करोड़ का आयात-निर्यात प्रभावित, आयातक-निर्यातक चिंतित

Iran-Israel War Rajasthan Bad news import-export worth ₹10,000 crore affected importers-exporters worried
जयपुर

जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत, 3 साल बाद तैयार हुआ यह फ्लाईओवर; सरपट दौड़ने लगे वाहन

Jaipur-Delhi Lane
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.