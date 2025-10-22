Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर के MB हॉस्पिटल में नवजातों की अदला-बदली, 15 दिन बाद तय होगा कौन बच्चा किसका

Udaipur MB Hospital: एमबी अस्पताल में दो नवजातों की अदला-बदली हुई। पहली प्रसूता को लड़का सौंपा गया, बाद में पता चला कि उसकी संतान लड़की है। परिजन डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। तब तक दोनों बच्चे अस्पताल की नर्सरी में चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 22, 2025

Udaipur MB Hospital

Udaipur MB Hospital (Patrika File Photo)

Udaipur MB Hospital: उदयपुर के महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में मंगलवार रात भारी लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल स्टॉफ की गलती से दो नवजात शिशुओं की अदला-बदली हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी।


जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात एक महिला ने बेटे को जन्म दिया, जबकि कुछ ही देर बाद दूसरी महिला ने बेटी को जन्म दिया। अस्पताल स्टॉफ ने जल्दबाजी में पहली प्रसूता को लड़का सौंप दिया।


करीब डेढ़ घंटे बाद जब अस्पताल प्रशासन ने रिकॉर्ड मिलान किया, तो पता चला कि शिशुओं की अदला-बदली हो चुकी है। इसके बाद स्टॉफ ने परिजनों को बताया कि पहली प्रसूता ने वास्तव में बेटी को जन्म दिया था, जिससे दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया।


हंगामे की सूचना पर हाथीपोल थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच कराई और दोनों परिवारों को शांत कराया। फिलहाल, दोनों पक्षों ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सा बच्चा किस मां का है।


पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और बताया कि डीएनए रिपोर्ट आने में करीब 15 दिन लगेंगे। तब तक दोनों नवजात अस्पताल की नर्सरी में चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है।


एक प्रसूता के भाई ने बताया कि रात करीब 12 बजे उनकी बहन ने बच्चे को जन्म दिया और 1 बजे अस्पताल स्टॉफ ने उन्हें लड़का सौंप दिया। बाद में बताया गया कि गलती हुई है और लड़की हुई है।


उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों पर दोष मढ़ रहा है। उधर, पुलिस का कहना है कि लापरवाही करने वाले स्टॉफ पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा की हवा हुई जहरीली, ऑरेंज जोन में पहुंचा AQI, सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी
भीलवाड़ा
Bhilwara air becomes toxic AQI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 06:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर के MB हॉस्पिटल में नवजातों की अदला-बदली, 15 दिन बाद तय होगा कौन बच्चा किसका

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur: 2025 में ये रिकॉर्ड बनाएगा उदयपुर, दिवाली वीक में हो गई 100% होटल्स की बुकिंग

उदयपुर

Rajasthan Crime: 27 साल से फरार 25 हजार के इनामी बदमाश को उदयपुर ATS ने दबोचा, बेटी के यहां गया तो पकड़ा गया

udaipur ats
उदयपुर

Rajasthan: पिंजरे में फंसा 2 दिन तक दहशत फैलाने वाला पैंथर, चचेरे भाइयों सहित 4 लोगों पर किया था हमला

Udaipur-panther-attack
उदयपुर

उदयपुर शहरवासियों को दिवाली का तोहफा, आज से रोजाना होगी जलापूर्ति, अपना वार्ड देखकर जानिए कब आएगा पानी

Daily water supply
उदयपुर

MBA स्टूडेंट की 3 महीने पहले हुई सगाई, जल्द होने वाली थी शादी, झील में मिला शव

Udaipur
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.