उदयपुर के MB हॉस्पिटल में नवजातों की अदला-बदली, 15 दिन बाद तय होगा कौन बच्चा किसका

Udaipur MB Hospital: एमबी अस्पताल में दो नवजातों की अदला-बदली हुई। पहली प्रसूता को लड़का सौंपा गया, बाद में पता चला कि उसकी संतान लड़की है। परिजन डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। तब तक दोनों बच्चे अस्पताल की नर्सरी में चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे। 2 min read