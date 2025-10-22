उदयपुर के MB हॉस्पिटल में नवजातों की अदला-बदली, 15 दिन बाद तय होगा कौन बच्चा किसका

Udaipur MB Hospital (Patrika File Photo)
Udaipur MB Hospital: उदयपुर के महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में मंगलवार रात भारी लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल स्टॉफ की गलती से दो नवजात शिशुओं की अदला-बदली हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात एक महिला ने बेटे को जन्म दिया, जबकि कुछ ही देर बाद दूसरी महिला ने बेटी को जन्म दिया। अस्पताल स्टॉफ ने जल्दबाजी में पहली प्रसूता को लड़का सौंप दिया।
करीब डेढ़ घंटे बाद जब अस्पताल प्रशासन ने रिकॉर्ड मिलान किया, तो पता चला कि शिशुओं की अदला-बदली हो चुकी है। इसके बाद स्टॉफ ने परिजनों को बताया कि पहली प्रसूता ने वास्तव में बेटी को जन्म दिया था, जिससे दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया।
हंगामे की सूचना पर हाथीपोल थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास मौके पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच कराई और दोनों परिवारों को शांत कराया। फिलहाल, दोनों पक्षों ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कौन-सा बच्चा किस मां का है।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और बताया कि डीएनए रिपोर्ट आने में करीब 15 दिन लगेंगे। तब तक दोनों नवजात अस्पताल की नर्सरी में चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है।
एक प्रसूता के भाई ने बताया कि रात करीब 12 बजे उनकी बहन ने बच्चे को जन्म दिया और 1 बजे अस्पताल स्टॉफ ने उन्हें लड़का सौंप दिया। बाद में बताया गया कि गलती हुई है और लड़की हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों पर दोष मढ़ रहा है। उधर, पुलिस का कहना है कि लापरवाही करने वाले स्टॉफ पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल, डीएनए जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।
