भीलवाड़ा की हवा हुई जहरीली, ऑरेंज जोन में पहुंचा AQI, सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी



प्रदूषण बढ़ने से शहर में सांस, अस्थमा और एलर्जी से पीड़ित लोगों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि ऐसे मरीज अनावश्यक बाहर न निकलें, मास्क का उपयोग करें, और घर में ही रहें। डॉक्टरों का कहना है कि धूल, धुआं और नमी के कारण वातावरण में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 कण फेफड़ों में जाकर सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं।