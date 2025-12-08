कल्याणपुरा सीड फार्म में 218 हरे पेड़ काटकर बेचने का मामला उजागर

मामले की शिकायत कोटा निवासी लव जिंदल ने कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों से की थी। शिकायत के आधार पर कृषि विभाग, जयपुर के शासन उप सचिव नवरत्न कोली ने बीज निगम लिमिटेड जयपुर के प्रबंध निदेशक को जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद जयपुर व भीलवाड़ा की संयुक्त टीम ने कल्याणपुरा फार्म का निरीक्षण भी किया।