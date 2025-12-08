Bhilwara: रेप के आरोपी का ड्रामा, बनास पुलिया पर सुसाइड नोट छोड़कर काट रहा था फरारी, 3 दिन तक नदी में ढूंढ़ती रही SDRF की टीम

Fake Suicide Case Of Rape Accused: भीलवाड़ा के नापा खेड़ा के समीप बनास पुलिया पर सुसाइड नोट और बाइक छोड़कर नदी में कूदने वाला व्यक्ति अजमेर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को जिंदा मिला। 3 दिसंबर को नियंत्रण कक्ष अजमेर से सूचना मिली कि स्टेट हाईवे-26 स्थित बनास नदी पुलिया से एक युवक छलांग लगाकर अपनी जान दे चुका है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक सुसाइड नोट, 3 आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो और बाइक मिली थी।