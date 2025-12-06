Jhunjhunu: ‘मुझे गंगा जी मत डालना …’, 22 साल के युवक ने किया सुसाइड, आखिरी बार घर भेजा था मैसेज, 3 बार पहले ऐसे बच गई थी जान

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका
Youth Committed Suicide After Mental Harassment: झुंझुनूं के सुलताना थाना क्षेत्र में जोडिया मार्ग पर झाड़ वाली जोहड़ी में शुक्रवार सुबह शीशम के पेड़ से युवक का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। आत्महत्या से पहले उसने नींद की गोली खाई। दो बार फांसी का प्रयास किया। तीसरी बार में उसकी जान चली गई।
सूचना पर थानाधिकारी रविंद्र कुमार मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान सिंघाना क्षेत्र के रायपुर जाटान निवासी अंकित (22) के रूप में हुई। परिजनों ने अंकित की मौत पर संदेह जताते हुए तीन युवकों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए।
परिजनों ने आरोपी रायपुर जाटान निवासी र्मपाल, धर्मेंद्र और नरेंद्र पर मानसिक परेशान कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने की मांग की।
मृतक के पिता मोहर सिंह ने सिंघाना थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। जिसमें बताया कि उसका पुत्र अंकित तीन दिसंबर से ही लापता था। इस संबंध में अंकित की मां ने सिंघाना थाने में गुमशुदगी भी दी थी। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।
बताया जा रहा है कि अंकित ने फंदे पर लटकने से पहले परिवारजनों को कथित रूप से टेक्स्ट मैसेज भी भेजा। जिसमें लिखा कि उसे युवक कर्मपाल, नोलिया और धर्मेंद्र की वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है। वह चाहता तो इनका बुरा कर सकता था। मगर इसके लिए घरवालों को परेशानी होती। उन्होंने खुद के द्वारा 25 गोली नींद की लिए जाने की बात भी लिखी। अंकित ने मैसेज के अंत में बदला अधूरा रहने और गंगा जी में नहीं डालने की बात कही। हालांकि पुलिस टेक्स्ट मैसेज की जांच कर रही है।
अंकित ने आत्महत्या के लिए शीशम के पेड़ पर तीन बार फंदा लगाया। जिसमें दो बार में रस्सी टूटने के कारण मौत नहीं हुई। तीसरी बार में उसकी मौत हो गई। पुलिस को पेड की शाखा पर दो रस्सी टूटी हुई मिली है। सिंघाना व सुलताना पुलिस पहुंची
युवक की मौत के बाद सिंघाना और सुलताना थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। जहां मृतक अंकित का घर सिंघाना थाना इलाके में आता है। वहीं जिस जगह युवक ने आत्महत्या की, वह सुलताना सीमा क्षेत्र में आता है।
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
