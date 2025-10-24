Kota Suicide Case: पेपर खराब होने के बाद MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, थर्ड ईयर में पढ़ रही थी छात्रा

पत्रिका फाइल फोटो
Kota Suicide Case: कोटा मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष की MBBS छात्रा प्राची मीणा ने पेपर खराब होने के कारण डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। यह दुखद घटना नयापुरा थाना क्षेत्र की आकाशवाणी कॉलोनी में हुई। प्राची अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। उसकी बड़ी बहन ने उसे इस हालत में देखा और मदद के लिए चिल्लाई। पड़ोसियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
नयापुरा थाने के SHO विनोद कुमार ने बताया कि प्राची मीणा अपने पिता कमल प्रसाद और तीन भाई-बहनों के साथ आकाशवाणी कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में रहती थी। उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका है। प्राची कोटा मेडिकल कॉलेज में तृतीय वर्ष की छात्रा थी और उसकी परीक्षाएं चल रही थीं।
बताया जा रहा है कि एक पेपर खराब होने के बाद से वह मानसिक तनाव में थी। घटना के दिन प्राची की बड़ी बहन घर पर मौजूद थी, लेकिन वह दूसरे कमरे में थी। कुछ देर बाद जब वह प्राची के कमरे में गई, तो उसे फंदे से लटका देखकर डर गई। उसने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग दौड़कर आए।
पड़ोसियों ने प्राची को फंदे से उतारा और तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्राची के पिता कमल प्रसाद आकाशवाणी झालावाड़ में कार्यरत हैं और रोजाना कोटा से अप-डाउन करते हैं। बेटी की आत्महत्या की सूचना मिलते ही वे तुरंत कोटा पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया।
