Kota Suicide Case: पेपर खराब होने के बाद MBBS स्टूडेंट ने की आत्महत्या, थर्ड ईयर में पढ़ रही थी छात्रा

पड़ोसियों ने प्राची को फंदे से उतारा और तत्काल एक निजी अस्पताल ले गए। वहां से उसे एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्राची के पिता कमल प्रसाद आकाशवाणी झालावाड़ में कार्यरत हैं और रोजाना कोटा से अप-डाउन करते हैं। बेटी की आत्महत्या की सूचना मिलते ही वे तुरंत कोटा पहुंचे। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया।