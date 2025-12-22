कोटा-बूंदी में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन आज, 10:30 बजे इस ऑडिटोरियम में होगा आयोजन

Stree Deh Se Aage: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार सुबह 10.30 बजे जवाहर नगर स्थित एलन सत्यार्थ-1 कैंपस ऑडिटोरियम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर विषय विवेचन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद अपराह्न 3 बजे बूंदी में लंका गेट के पास स्थित गणगौर होटल एवं रिसोर्ट में इस पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा।