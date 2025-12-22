कोटा-बूंदी में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन आज, 10:30 बजे इस ऑडिटोरियम में होगा आयोजन

फोटो: पत्रिका
Stree Deh Se Aage: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सोमवार सुबह 10.30 बजे जवाहर नगर स्थित एलन सत्यार्थ-1 कैंपस ऑडिटोरियम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री: देह से आगे’ पर विषय विवेचन कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके बाद अपराह्न 3 बजे बूंदी में लंका गेट के पास स्थित गणगौर होटल एवं रिसोर्ट में इस पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा।
पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार को कोटा में 'पत्रिका की-नोट' के तहत 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर मंथन हुआ। शाम 4 बजे डीसीएम रोड स्थित होटल लोटस अनंता में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की।
मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, जैविक खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री से सम्मानित हुकमचंद पाटीदार और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उद्बोधन दिया। पत्रिका की-नोट के इस आयोजन में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन ने शिरकत की।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग