Kota Blind Murder: एकतरफा प्रेम में दोस्त की हत्या, महिला से बात करता था युवक, गला रेतकर मार डाला और गड्ढे में फेंकी लाश

पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर चित्तौड़ हाईवे पर सर्विस लेन के पास एक गड्ढे में शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। शुरुआती जांच में स्पष्ट हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। मृतक की पहचान आंवली रोजड़ी निवासी करण सिंह (35) के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसकी दिनचर्या और संपर्कों की जांच शुरू की।