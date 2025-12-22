22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Blind Murder: एकतरफा प्रेम में दोस्त की हत्या, महिला से बात करता था युवक, गला रेतकर मार डाला और गड्ढे में फेंकी लाश

Murder In One Sided Love: एकतरफा प्रेम में अंधे होकर युवक ने अपने ही दोस्त की निर्मम हत्या कर शव को हाईवे किनारे गड्ढे में फेंक दिया था।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 22, 2025

Kota-Murder-News

आरोपी की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Crime: कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 7 घंटे में खुलासा कर दिया। एकतरफा प्रेम में दोस्त की हत्या कर मामले को ब्लाइंड मर्डर का रूप देने की आरोपी की कोशिश पुलिस की तकनीकी जांच के आगे ज्यादा देर नहीं टिक सकी। त्वरित कार्रवाई से यह साफ हो गया कि दोस्ती की आड़ में रची गई साजिश कितनी निर्मम थी।

पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर चित्तौड़ हाईवे पर सर्विस लेन के पास एक गड्ढे में शव मिलने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। शुरुआती जांच में स्पष्ट हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या है। मृतक की पहचान आंवली रोजड़ी निवासी करण सिंह (35) के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसकी दिनचर्या और संपर्कों की जांच शुरू की।

ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

एसपी ने बताया कि करण सिंह शुक्रवार सुबह घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। मृतक की पत्नी मालती और पिता मनसुख लाल की ओर से दर्ज कराई गई गुमशुदगी रिपोर्ट से जांच को अहम दिशा मिली। इसी दौरान एक ठेकेदार ने रास्ते में करण की बाइक खड़ी होने की सूचना दी, जिससे पुलिस को अनहोनी की आशंका और गहरी हो गई।

घटनास्थल से बरामद चाकू, खून के निशान तथा एफएसएल टीम की ओर से जुटाए गए फिंगरप्रिंट महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुए। इसके साथ ही कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच में सामने आया कि हत्या से पहले करण सिंह अपने करीबी दोस्त दिलभर गुर्जर के संपर्क में था। यहीं से पुलिस का संदेह उसी पर केंद्रित हो गया।

पूछताछ में टूटा आरोपी

पूछताछ के दौरान दिलभर गुर्जर के बयान बार-बार बदलते रहे, जिससे पुलिस को उसकी भूमिका पर पुख्ता यकीन हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।

चार दिन पहले भी हुआ था झगड़ा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी एक महिला से एकतरफा प्रेम करता था, जबकि मृतक करण सिंह उससे बातचीत करता था। इसी बात को लेकर आरोपी के मन में लंबे समय से रंजिश थी। चार दिन पहले भी इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। तभी से आरोपी ने करण को रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी।

आरोपी ने दोस्ती का भरोसा तोड़ते हुए करण को बहाने से अपने साथ ले गया और सुनसान जगह पर चाकू से उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को गड्ढे में फेंक दिया और आरोपी खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया।

संयुक्त कार्रवाई से हुई गिरफ्तारी

इस पूरे मामले का खुलासा डीएसटी टीम, साइबर एक्सपर्ट अजय, आरकेपुरम थाना और कोतवाली थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से संभव हो सका। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर कोई तथ्य छूट न जाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को गला रेतकर मार डाला, सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत
राजसमंद
Jashoda-Meghwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Blind Murder: एकतरफा प्रेम में दोस्त की हत्या, महिला से बात करता था युवक, गला रेतकर मार डाला और गड्ढे में फेंकी लाश

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा-बूंदी में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन आज, 10:30 बजे इस ऑडिटोरियम में होगा आयोजन

Stree-deh-se-aage
कोटा

Patrika Key-Note: कोटा में ‘पत्रिका की-नोट’ के तहत ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन, देखें वीडियो

Patrika-Key-note-in-kota
कोटा

सच्ची नैतिकतापूर्ण पत्रकारिता ही समाज-सरकार के लिए दर्पण: ओम बिरला

Patrika keynote
कोटा

High Level Bridge: राजस्थान-एमपी बॉर्डर पर 64 करोड़ की लागत से बनेगा हाई लेवल ब्रिज, इन 2 शहरों की घटेगी दूरी

High-Level-Bridge
कोटा

कोटा में पत्रिका की-नोट आज, ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम कल

WEB-KEY-NOTE-4
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.