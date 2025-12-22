Rajasthan Crime: पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को गला रेतकर मार डाला, सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत

हत्या की इस वारदात की सूचना पाकर खमनोर थाने से पुलिस अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक भी नेड़च पहुंचे और वारदात स्थल का मुआयना किया। नाबालिग बेटी का लहूलुहान शव कमरे में चारपाई के पास फर्श पर पड़ा था। एफएसएल टीम ने मौके पर वारदात से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव को वहां से हटाकर नाथद्वारा के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।