राजसमंद

Rajasthan Crime: पिता ने 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को गला रेतकर मार डाला, सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत

Rajsamand Murder Case: राजस्थान के राजसमंद जिले में एक कलयुगी पिता ने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी।

राजसमंद

image

Anil Prajapat

Dec 22, 2025

Jashoda-Meghwal

मृतका नाबालिग जशोदा मेघवाल। फोटो: पत्रिका

राजसमंद। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक कलयुगी पिता ने अपनी 14 साल की नाबालिग बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पिता घर से फरार हो गया। जिसकी तलाश में खमनोर थाना पुलिस जुटी हुई है। पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की जघन्य हत्या की इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई।

थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी ने बताया कि नेड़च गांव में मेघवाल बस्ती निवासी जशोदा (14) की उसके पिता नारायणलाल मेघवाल ने गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के पीछे का कोई स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस वारदात के बाद से ही फरार आरोपी पिता की तलाश कर रही है।

पुलिस उपाधीक्षक शिप्रा राजावत ने बताया कि नाबालिग मृतका की मां नेड़च में अपने परिवार के साथ नहीं रहती है। रविवार को दोपहर से शाम के बीच पिता नारायणलाल ने अपनी नाबालिग बेटी जशोदा का किसी धारदार हथियार से गला रेत डाला। नाबालिग बेटी स्कूल पढ़ने जाती थी।

लहूलुहान शव कमरे में चारपाई के पास फर्श पर पड़ा मिला

हत्या की इस वारदात की सूचना पाकर खमनोर थाने से पुलिस अधिकारी व जवान मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक भी नेड़च पहुंचे और वारदात स्थल का मुआयना किया। नाबालिग बेटी का लहूलुहान शव कमरे में चारपाई के पास फर्श पर पड़ा था। एफएसएल टीम ने मौके पर वारदात से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव को वहां से हटाकर नाथद्वारा के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां सोमवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

22 Dec 2025 08:25 am

