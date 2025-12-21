ऑनलाइन वीडियो कॉल से ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब, दो और आरोपी गिरफ्तार

राजसमंद. ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठने वाले गिरोह पर साइबर पुलिस थाना राजसमंद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह गिरोह मेवात क्षेत्र से कॉल और मैसेज के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में 4 सितंबर 2023 को राजसमंद जिले के एक 74 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने साइबर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार 16 अगस्त 2023 को एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर सामने एक महिला आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दी। कुछ ही देर बाद कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर वीडियो पीड़ित को भेज दिया गया।