हल्दीघाटी–रक्ततलाई पर प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में, कलक्टर–एसपी सहित 16 विभागों का संयुक्त निरीक्षण

निरीक्षण की शुरुआत रक्ततलाई से हुई, जहां कलक्टर ने क्षेत्र की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने यहां विशेष अभियान चलाकर व्यापक और नियमित सफाई, पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगाने, तथा सीवरेज और वर्षा जल की स्थायी निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रक्ततलाई क्षेत्र में स्थित अनुपयोगी और जर्जर सरकारी भवनों को ध्वस्त करने, हर समय केयरटेकर की नियुक्ति, तथा आवश्यकता अनुसार फेंसिंग और रेलिंग लगाने के आदेश भी दिए गए। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित पार्किंग विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।