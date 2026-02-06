गांजा, स्मैक, शराब की तस्करी करने वाले की अवैध संपत्ति जमींदोज, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को पुलिस ने दिया क्लियर मैसेज

जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक एवं नाथद्वारा पुलिस उपाधीक्षक शिप्रा राजावत के सुपरविजन में श्रीनाथजी मंदिर थानाधिकारी विक्रमसिंह गुरुवार को डीएसबी टीम व दो जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचे और इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। पालिका, तहसील प्रशासन एवं पुलिस की साझा टीम ने आरोपी द्वारा पालिका की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने वहां लगभग 10 हजार वर्गफीट भूमि पर अवैध बाड़ा और उसमें 3-4 कमरे बना रखे थे, जिन्हें ध्वस्त कर भूमि को पालिका के कब्जे में लिया गया। मौके पर तहसीलदार, पालिका के जेईएन-एईएन, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। पालिका ने भूमि पर स्वामित्व का बोर्ड भी स्थापित कर दिया।