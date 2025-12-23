Kota Police Action: अवैध बजरी मामले में लापरवाही, 2 थानाधिकारियों को किया लाइन हाजिर, दिए ये आदेश

Operation Decoy In Kota: पुलिस की कार्यप्रणाली परखने और बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा के कोटा दौरे से पहले ही पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने कोटा रेंज में डिकॉय ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में गंभीर लापरवाही सामने आने पर कुन्हाड़ी और नांता थाना थानाधिकारियों को लाइन हाजिर करने के निर्देश जारी किए हैं।