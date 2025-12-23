Kota: चांदी 2 लाख पार और सोना भी हुआ महंगा, लहसुन की कीमतों में मंदी, जानें सर्राफा मार्केट और मंडी के भाव

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2421 से 2511, धान सुगन्धा 2400 से 2901, धान (1509) 2500 से 3251, धान (1847) 2400 से 3151, धान (1718-1885) 2600 से 3501, धान (पूसा-1) 2400 से 3350, धान (1401) 3100 से 3550, धान दागी 1200 से 2600, सोयाबीन 3000 से 4631, सरसों 6000 से 6650, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5101, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6800, चना देशी 4500 से 4900, चना मौसमी 4500 से 4900, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4600, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।