पूर्व CM अशोक गहलोत ने बिहार में चलाया ‘जादू’, 24 घंटे में बदल दिया पासा; कैसे बने कांग्रेस के संकटमोचक?

गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान में लंबे समय से तनाव की खबरें रही हैं। 2022 में जब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर विचार कर रहा था, तब गहलोत ने अपनी रणनीति से बाजी पलट दी। उनके समर्थक विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी, जिसके बाद हाईकमान को अपना फैसला टालना पड़ा। यह कदम सोनिया गांधी को पसंद नहीं आया, लेकिन गहलोत की रणनीति ने साबित किया कि वे अपनी कुर्सी और संगठन पर अपनी पकड़ बनाए रखने में माहिर हैं।