Rajasthan: कांग्रेस जिलाध्यक्षों को लेकर डोटासरा-जूली के साथ वेणुगोपाल की अहम बैठक, जल्द होगा ऐलान; जानें इनसाइड स्टोरी

जिलाध्यक्ष पद की रेस में शामिल कई नेता इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दीपावली के बाद से दावेदारों ने दिल्ली का रुख किया है और लुटियंस जोन के होटलों से लेकर राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस तक में उनकी सक्रियता देखी जा रही है। हर नेता अपने संपर्कों को सक्रिय कर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटा है। कुछ नेता तो सिफारिश के बहाने दीपावली की मिठाइयों का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि उनका नाम सूची में शामिल हो सके।