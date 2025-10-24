भारत के ‘एडमैन’ पीयूष पांडे का निधन, जयपुर से था गहरा लगाव; 2014 में दिया था ये राजनीतिक नारा

Piyush Pandey Passes Away: भारतीय विज्ञापन जगत की एक अनमोल आवाज पीयूष पांडे गुरुवार को 70 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। चार दशकों से अधिक समय तक ओगिल्वी इंडिया के चेहरा रहे पीयूष पांडे ने अपनी रचनात्मकता, गहरी समझ और भारतीय उपभोक्ता की नब्ज पकड़ने की कला से विज्ञापन की दुनिया को नया आयाम दिया। उनकी विशिष्ट मूंछें, गूंजती हंसी और देसी भाषा में जादू बुनने की कला ने उन्हें विज्ञापन जगत का बेताज बादशाह बनाया।