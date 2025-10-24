भरतपुर की सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से कैदी की मौत, संजय बिहारी मर्डर केस में काट रहा था सजा



जब संजय उनके घर पहुंचे तो दोनों आरोपियों ने चाय पर बातचीत की। अचानक कृष्ण कुमार कमरे में जाकर कट्टा लेकर वापस आए और संजय को पीछे से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल संजय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।