भरतपुर की सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से कैदी की मौत, संजय बिहारी मर्डर केस में काट रहा था सजा

Bharatpur Central Jail prisoner died of heart attack (Patrika Photo)
Bharatpur Central Jail: भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में गुरुवार देर शाम एक कैदी की मौत हो गई। मृतक नरेश गुप्ता (62) पुत्र डालचंद गुप्ता, निवासी गोवर्धन गेट मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिंधु ने बताया कि नरेश की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। उनका शव गुरुवार देर शाम ही मोर्चरी में रखा गया और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया आज पूरी की गई। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।
नरेश गुप्ता बहुचर्चित संजय बिहारी मर्डर केस में दोषी पाया गया था। यह मामला ढाई साल से ज्यादा पुराना है। 28 जनवरी 2023 को नरेश और कृष्ण कुमार उर्फ बेबी ने संजय बिहारी को फोन कर अपने घर बुलाया था।
जब संजय उनके घर पहुंचे तो दोनों आरोपियों ने चाय पर बातचीत की। अचानक कृष्ण कुमार कमरे में जाकर कट्टा लेकर वापस आए और संजय को पीछे से गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल संजय की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मामले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने 19 सितंबर 2025 को फैसला सुनाया। कृष्ण कुमार को 60 हजार रुपए जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। नरेश को 50-50 का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
