28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

भरतपुर शहर में रविवार की रात बी-नारायण गेट के पास हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां कुछ कार सवार युवकों ने एक युवती को कार से बाहर फेंककर फरार हो गए। वहीं नशे की हालत में युवती ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Kamal Mishra

Dec 28, 2025

Bharatpur

फोटो-पत्रिका

भरतपुर। शहर के मथुरा गेट थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित बी-नारायण गेट पर कार सवार युवकों ने एक युवती को बाहर फेंक दिया। घटना रविवार रात करीब नौ बजे की है। युवती नशे की हालत में थी और उसने वहां उत्पात मचा दिया। पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत के बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने उसे परिजनों के आने पर उसे उनके हवाले कर दिया।

परिजनों ने कोई भी बयान व रिपोर्ट सोमवार सुबह थाने आकर कराने की बात कही। घटना अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन युवती की तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के कारण पुलिस भी खाली हाथ लौट गई। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकरण में पीड़ित पक्ष के रिपोर्ट दर्ज कराने पर ही जांच व कार्रवाई होती है, लेकिन संबंधित पक्ष ने अभी तक रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार रात करीब नौ बजे कार सवार युवक बी-नारायण गेट के पास एक युवती को सड़क पर फेंककर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक कार से जबरन युवती को बाहर कर रहे थे, लेकिन युवती नशे में होने के कारण बाहर नहीं आ रही थी। इसके बाद युवक कार को लेकर भाग गए। वहां युवती ने काफी देर तक राहगीरों को परेशान किया और उत्पात किया। कुछ देर में ही युवती के परिजन वहां आ गए।

बयान देने से किया मना

जब पुलिस ने युवती से बयान लेना चाहा तो परिजनों ने इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि अभी युवती कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ है तो सोमवार सुबह थाने आकर थाने आकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। ऐसे में पुलिस भी वापस लौट गई।

यहां पुलिस की गश्त कमजोर

हकीकत यह है कि बी-नारायण गेट इलाके में पुलिस की गश्त व्यवस्था बहुत कमजोर है। क्योंकि इस एरिया में अवैध शराब की बिक्री, जुआ-सट्टे का कारोबार, मादक पदार्थों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। बताते हैं कि लंबे समय से मथुरा गेट थाने के कुछ मीटर के दायरे में अवैध गतिविधियां संचालित हैं। लेकिन गश्त व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Weather Update: माउंट आबू में न्यूनतम तापमान पहुंचा एक डिग्री सेल्सियस, खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर
सिरोही
Mount abu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur News : भजनलाल के गुरु महंत रामदास का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम

Bharatpur Ludhawai Bara Hanuman Temple Mahant Ramdas passed away CM Bhajanlal attended funeral
भरतपुर

Govardhan Parikrama : भक्ति के रंग में डूबे सीएम भजनलाल के परिजन, पत्नी-बेटे ने की दंडवत परिक्रमा

Rajasthan CM Bhajanlal family members Immersed in devotion wife and son performed prostration Govardhan Parikrama
भरतपुर

विधायक नौक्षम चौधरी ने अफसरों को फटकारा, बोलीं- जनता प्यासी तो मेरे दफ्तर का कनेक्शन भी काटो

MLA Nauksham Chaudhary
भरतपुर

Bharatpur : भुसावर में हरी मिर्च की पैदावार ने बदली किसानों की किस्मत, जमकर हो रही है कमाई

Bharatpur Bhusawar Chili cultivation changed farmers fortunes leading to substantial earnings
भरतपुर

Bharatpur Crime : भरतपुर में महिला की संदिग्ध मौत, ससुराल पर लगाया हत्या का आरोप, बच्चे ने कहा- पापा ने पिलाया जहर

Bharatpur woman died suspicious circumstances in-laws are accused murder child claims his father poisoned her
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.