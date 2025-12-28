भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

जानकारी के अनुसार रात करीब नौ बजे कार सवार युवक बी-नारायण गेट के पास एक युवती को सड़क पर फेंककर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक कार से जबरन युवती को बाहर कर रहे थे, लेकिन युवती नशे में होने के कारण बाहर नहीं आ रही थी। इसके बाद युवक कार को लेकर भाग गए। वहां युवती ने काफी देर तक राहगीरों को परेशान किया और उत्पात किया। कुछ देर में ही युवती के परिजन वहां आ गए।