भरतपुर : कार सवार युवकों ने युवती को गाड़ी से फेंका बाहर, नशे की हालत में जमकर मचाया उत्पात

फोटो-पत्रिका
भरतपुर। शहर के मथुरा गेट थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित बी-नारायण गेट पर कार सवार युवकों ने एक युवती को बाहर फेंक दिया। घटना रविवार रात करीब नौ बजे की है। युवती नशे की हालत में थी और उसने वहां उत्पात मचा दिया। पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायत के बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने उसे परिजनों के आने पर उसे उनके हवाले कर दिया।
परिजनों ने कोई भी बयान व रिपोर्ट सोमवार सुबह थाने आकर कराने की बात कही। घटना अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन युवती की तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के कारण पुलिस भी खाली हाथ लौट गई। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकरण में पीड़ित पक्ष के रिपोर्ट दर्ज कराने पर ही जांच व कार्रवाई होती है, लेकिन संबंधित पक्ष ने अभी तक रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई है।
जानकारी के अनुसार रात करीब नौ बजे कार सवार युवक बी-नारायण गेट के पास एक युवती को सड़क पर फेंककर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक कार से जबरन युवती को बाहर कर रहे थे, लेकिन युवती नशे में होने के कारण बाहर नहीं आ रही थी। इसके बाद युवक कार को लेकर भाग गए। वहां युवती ने काफी देर तक राहगीरों को परेशान किया और उत्पात किया। कुछ देर में ही युवती के परिजन वहां आ गए।
जब पुलिस ने युवती से बयान लेना चाहा तो परिजनों ने इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि अभी युवती कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। अगर कुछ गलत हुआ है तो सोमवार सुबह थाने आकर थाने आकर स्थिति से अवगत कराया जाएगा। ऐसे में पुलिस भी वापस लौट गई।
हकीकत यह है कि बी-नारायण गेट इलाके में पुलिस की गश्त व्यवस्था बहुत कमजोर है। क्योंकि इस एरिया में अवैध शराब की बिक्री, जुआ-सट्टे का कारोबार, मादक पदार्थों की बिक्री बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानने के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है। बताते हैं कि लंबे समय से मथुरा गेट थाने के कुछ मीटर के दायरे में अवैध गतिविधियां संचालित हैं। लेकिन गश्त व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
भरतपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग