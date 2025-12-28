Weather Update: माउंट आबू में न्यूनतम तापमान पहुंचा एक डिग्री सेल्सियस, खुले मैदानों में बिछी बर्फ की चादर

सुबह के समय बाग-बगीचों, सोलर प्लेटों, पेड़-पौधों के पत्तों, वाहनों की छतों और खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर नजर आई। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा। स्थानीय नागरिक व पर्यटक दिन चढ़ने तक घरों व होटलों में ही दुबके रहे। दिन में लोग धूप सेंकने के लिए अपने घरों की छतों और सड़कों के किनारों पर खड़े नजर आए। कड़ाके की सर्दी में चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही। सर्दी से राहत पाने के लिए लोग जगह-जगह अलाव तापते नजर आए।