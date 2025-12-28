Chittorgarh: त्याग, तपस्या और शौर्य का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग सैलानियों से गुलजार, रोज पहुंच रहे 10 हजार पर्यटक

चित्तौड़ दुर्ग सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, वास्तुकला और वीरता का एक जीवित स्मारक है, जो अपनी भव्यता और बलिदानों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व विरासत में शुमार होने के कारण यहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक दुर्ग को निहारने के लिए पहुंचते हैं। शीतकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। वर्तमान में प्रतिदिन 10 हजार से अधिक पर्यटक प्रतिदिन दुर्ग को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं।