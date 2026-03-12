चित्तौडगढ़ में दर्दनाक हादसा; पेपर देकर घर जा रहा था छात्र, रास्ते में काल बनकर आई तेज रफ्तार कार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
Chittorgarh Road Accident: चित्तौडगढ़। शहर के शास्त्रीनगर बाईपास रोड पर एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ। नौवीं की परीक्षा देकर स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र को सामने से आई बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। जिससे छात्र गंभीर घायल हो गया। उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को नामजद करते प्रकरण दर्ज किया है।
शहर के भीलवाड़ा मार्ग एपी व्यास आन्द विहार कोलोनी निवासी जयदीप (16) पुत्र शैलेश मेनारिया सेंट्रल अकादमी स्कूल में नौंवी कक्षा का छात्र था। परीक्षा देकर मापेड पर घर लौट रहा था। शास्त्रीनगर इंदिरागांधी स्टेडियम के पीछे वाली सड़क पर सामने से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे की आवाज सुनकर आस-पास के लोग दौड़ पड़े।
गंभीर घायल जयदीप को सांवलियाजी चिकित्सालय ले जाया गया। सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे। सांवलियाजी अस्पताल से जयदीप को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता शैलेश मेनारिया की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को नामजद करते प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है।
जयदीप परिवार में दो भाइयों में छोटा था। स्कूल ऑटो में ही जाता था। लेकिन परीक्षा के कारण मापेड ले गया था। गुरुवार को एक पेपर ओर था। नौंवी कक्षा का आखरी पेपर देता उससे पहले ही मृत्यु हो गई। सूचना के बाद माता- पिता सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
