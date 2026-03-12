12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौडगढ़ में दर्दनाक हादसा; पेपर देकर घर जा रहा था छात्र, रास्ते में काल बनकर आई तेज रफ्तार कार

Chittorgarh Road Accident: शहर के शास्त्रीनगर बाईपास रोड पर एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ। नौवीं की परीक्षा देकर स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र को सामने से आई बेकाबू कार ने टक्कर मार दी।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Mar 12, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

Chittorgarh Road Accident: चित्तौडगढ़। शहर के शास्त्रीनगर बाईपास रोड पर एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ। नौवीं की परीक्षा देकर स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र को सामने से आई बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। जिससे छात्र गंभीर घायल हो गया। उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को नामजद करते प्रकरण दर्ज किया है।

शहर के भीलवाड़ा मार्ग एपी व्यास आन्द विहार कोलोनी निवासी जयदीप (16) पुत्र शैलेश मेनारिया सेंट्रल अकादमी स्कूल में नौंवी कक्षा का छात्र था। परीक्षा देकर मापेड पर घर लौट रहा था। शास्त्रीनगर इंदिरागांधी स्टेडियम के पीछे वाली सड़क पर सामने से आई कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे की आवाज सुनकर आस-पास के लोग दौड़ पड़े।

गंभीर घायल जयदीप को सांवलियाजी चिकित्सालय ले जाया गया। सूचना के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे। सांवलियाजी अस्पताल से जयदीप को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता शैलेश मेनारिया की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को नामजद करते प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस अनुसंधान कर रही है।

परिजनों का रो- रो कर बुरा हाल

जयदीप परिवार में दो भाइयों में छोटा था। स्कूल ऑटो में ही जाता था। लेकिन परीक्षा के कारण मापेड ले गया था। गुरुवार को एक पेपर ओर था। नौंवी कक्षा का आखरी पेपर देता उससे पहले ही मृत्यु हो गई। सूचना के बाद माता- पिता सहित परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर: संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव, पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप
बाड़मेर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 03:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौडगढ़ में दर्दनाक हादसा; पेपर देकर घर जा रहा था छात्र, रास्ते में काल बनकर आई तेज रफ्तार कार

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांवरिया सेठ का खजाना: फाल्गुन में बरसे 46.58 करोड़, सोने-चांदी के भी बने रिकॉर्ड

चित्तौड़गढ़

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलेजा कपा देने वाली घटना, 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंका, फिर ट्रेन के आगे कूदकर मां ने दे दी जान

Rajasthan
चित्तौड़गढ़

Rajasthan : 17 कश्मीरी छात्र जेल से रिहा, भजनलाल सरकार से मांगी 'सुरक्षा', जानें क्या है पूरा मामला?

चित्तौड़गढ़

Chittor: कपास-सरसों और गन्ने के बीच छिपा नशे का कारोबार, बिना लाइसेंस लहलहा रही नशे की फसल

पुलिस ने पकड़ी अवैध अफीम की खेती, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

सिर्फ 30 दिन में 36 करोड़ का चढ़ावा, आज और होगी गणना, सांवलिया के भक्तों ने भर दिया खजाना

Sanwaliya Ji Seth
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.