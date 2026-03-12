चित्तौडगढ़ में दर्दनाक हादसा; पेपर देकर घर जा रहा था छात्र, रास्ते में काल बनकर आई तेज रफ्तार कार

Chittorgarh Road Accident: चित्तौडगढ़। शहर के शास्त्रीनगर बाईपास रोड पर एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ। नौवीं की परीक्षा देकर स्कूल से घर लौट रहे एक छात्र को सामने से आई बेकाबू कार ने टक्कर मार दी। जिससे छात्र गंभीर घायल हो गया। उदयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने कार चालक को नामजद करते प्रकरण दर्ज किया है।