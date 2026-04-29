Chittorgarh: होटल में चल रहा था नशे का कारोबार, डॉग स्क्वॉड ने सूंघी तस्करी, 41 किलो अफीम जब्त

होटल परिसर की सघन तलाशी के दौरान डॉग स्क्वॉड ने संदिग्ध स्थान की ओर इशारा किया। गहनता से जांच करने पर वहां से 41 किलो 02 ग्राम अवैध अफीम और 267 ग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी होटल संचालक देवीलाल अहीर निवासी नंगाखेड़ा थाना मंगलवाड़ को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मादक पदार्थ को होटल के कमरे में पैकिंग कर छिपाया गया था। जिसे साधारण जांच में पकड़ पाना लगभग असंभव था। लेकिन डॉग स्क्वॉड ने कौशल का परिचय देते हुए तस्करी की अफीम का पता लगाकर एएनटीएफ और पुलिस टीम को बड़ी सफलता दिलाई।