Bharatpur News : ‘मैं मंत्री जवाहर का बेटा, हिम्मत कैसे हुई आने की…’, महिला ने दिया थाने में मारपीट का परिवाद

Bharatpur News : डीग शहर थाना पुलिस में राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के पुत्र के खिलाफ महिला ने उसके बेटे के साथ मारपीट व अभद्रता करने का परिवाद दिया है। हालांकि पुलिस परिवाद की बात छिपाती रही। नगर रोड निवासी महिला राजन पत्नी धर्म सिंह ने सोमवार को थाने में दिए परिवाद में कहा है कि 23 दिसंबर की रात करीब साढ़े 9 बजे उसका पुत्र देवेन्द्र अपने घर के पास बिजली के खंभा को हटाने के लिए पड़ोस में रह रहे मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के पुत्र मन्नू से कहने गया तो इसी बात से वह चिढ़ गया और मेरे पुत्र को गाली देने लगा।
मंत्री के बेटे ने कहा कि तू जनता नहीं है कि मैं मंत्री जवाहर सिंह का पुत्र हूं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, यहां आने की। उसने साथ घर में बैठे भोला पुत्र भीमा सिंह गुर्जर एवं छह-सात अन्य लोगों को बुलाकर मेरे बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी गाड़ी को तोड़ दिया।
इसे देख मेरा बेटा वहां से जान बचाकर भागा और अपने घर पहुंच गया। उसने घर आकर अपने साथ हुई आपबीती बताई। तभी थोड़ी देर बाद डीग पुलिस कोतवाली की गाड़ी घर पर आई और घर पर मौजूद मेरे पति धर्म सिंह और मेरे बड़े बेटे धर्मेंद्र को उठाकर थाने ले गई। साथ ही धमकी देकर गई कि देवेंद्र को लेकर आ जाना और इन्हें छुड़ा ले जाना।
इसके बाद मैंने यह घटना अपने घरवालों को बताई, जहां मौजूद कुछ लोग आए और शाम को मैं अपनी रिपोर्ट लेकर 24 दिसंबर को डीग थाने पहुंची। थाने पर मेरे साथ पुलिसकर्मी ने अभद्रता का व्यवहार किया और मेरा मोबाइल छीनकर मुझे थाने से भगा दिया।
इसके बाद वह अपने घर आ गई, तभी पीछे से कुछ लोग मेरे घर पहुंच गए और घर में अफीम या अन्य मादक पदार्थ के साथ हथियार रखवाने की धमकी दी और गाली देकर चले गए। दूसरे दिन 25 दिसंबर को सुबह मन्नू पुत्र जवाहर और कोशेंद्र पुत्र भीमसिंह और पांच- छह अन्य लोग बाइकों पर सवार होकर मेरे घर आए और घर के बाहर आकर धमकी दी और गाली गलौज कर चले गए।
