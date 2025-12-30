Bharatpur News : ‘मैं मंत्री जवाहर का बेटा, हिम्मत कैसे हुई आने की…’, महिला ने दिया थाने में मारपीट का परिवाद

Bharatpur News : डीग शहर थाना पुलिस में राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के पुत्र के खिलाफ महिला ने उसके बेटे के साथ मारपीट व अभद्रता करने का परिवाद दिया है। हालांकि पुलिस परिवाद की बात छिपाती रही। नगर रोड निवासी महिला राजन पत्नी धर्म सिंह ने सोमवार को थाने में दिए परिवाद में कहा है कि 23 दिसंबर की रात करीब साढ़े 9 बजे उसका पुत्र देवेन्द्र अपने घर के पास बिजली के खंभा को हटाने के लिए पड़ोस में रह रहे मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के पुत्र मन्नू से कहने गया तो इसी बात से वह चिढ़ गया और मेरे पुत्र को गाली देने लगा।