डूंगरपुर

Dungarpur : डूंगरपुर में दो समुदाय के युवाओं में विवाद, चाकू व हथियारों से हमला, 2 घायल

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के पातेला हरिजन बस्ती में गुरुवार रात दो समुदाय के युवाओं में विवाद हो गया। एक समुदाय के युवाओं ने दूसरे समुदाय के युवकों पर चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया है।

less than 1 minute read

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 04, 2025

Dungarpur two communities youths clashed attacked with knives and weapons two injuring

डूंगरपुर कोतवाली थाने मे मौजूद युवा व पुलिस। फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के पातेला हरिजन बस्ती में गुरुवार रात को दो समुदाय के युवाओं में विवाद होने पर एक समुदाय के युवाओं ने दूसरे समुदाय के युवकों पर चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया है। इससे दो युवक गंभीर घायल हो गए है।

चाकू व अन्य हथियारों से हमला

जानकारी के अनुसार अंकित पुत्र सज्जन हरिजन व सुमित पुत्र ईश्वरलाल हरिजन अपने दोस्तों के साथ गुरुवार रात को पातेला हरिजन बस्ती में बैठे हुए थे। इस दौरान अन्य समुदाय के कुछ युवा मोटर साइकिल से आए। यहां युवाओं में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक युवक ने चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया।

पुलिस कर रही हैं मामले में जांच

इस हमले में अंकित व सुमित गंभीर घायल हो गए। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और घायल युवाओं को जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया। वहीं, वारदात को लेकर शुक्रवार सुबह कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने के बाहर समुदाय विशेष के युवा जमा हो गए थे। पुलिस मामले में जांच कर रही हैं।

Banswara : पाकिस्तान से की तुलना, तो पीड़ित परिवार पहुंचा कोर्ट, आरोपी को थमाया नोटिस
बांसवाड़ा

Published on:

04 Oct 2025 12:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : डूंगरपुर में दो समुदाय के युवाओं में विवाद, चाकू व हथियारों से हमला, 2 घायल

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: पत्नी की हत्या कर तहखाने में दफनाया शव, पति ने 6 दिन छिपाए रखा राज, ऐसे सामने आया सच

डूंगरपुर

डूंगरपुर पुलिस कस्टडी मौत मामला: पिता को मिलेगी चौकीदार की नौकरी, 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, धरना हुआ समाप्त

dungarpur suspend
डूंगरपुर

डूंगरपुर से बड़ी खबर, लबालब भरी गेपसागर झील कभी भी हो सकती है खाली, वजह चौंका देगी

Dungarpur Big News Overflowing Gapsagar Lake may Soon be Empty reason will surprise you
डूंगरपुर

डूंगरपुर में आरोपी युवक की मौत, मांगों पर अभी नहीं बनी सहमति, कलक्ट्रेट के बाहर डटे हैं ग्रामीण, वार्ता जारी

Dungarpur Accused Youth dies villagers remain outside Collectorate talks continue These three demands no consensus reached
डूंगरपुर

डूंगरपुर : पुलिस कस्टडी में तबीयत बिगड़ने के बाद युवक की मौत, लोगों में भारी आक्रोश

Dungarpur Death
डूंगरपुर
