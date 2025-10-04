Dungarpur : डूंगरपुर में दो समुदाय के युवाओं में विवाद, चाकू व हथियारों से हमला, 2 घायल

डूंगरपुर कोतवाली थाने मे मौजूद युवा व पुलिस। फोटो पत्रिका
Dungarpur : डूंगरपुर शहर के पातेला हरिजन बस्ती में गुरुवार रात को दो समुदाय के युवाओं में विवाद होने पर एक समुदाय के युवाओं ने दूसरे समुदाय के युवकों पर चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया है। इससे दो युवक गंभीर घायल हो गए है।
जानकारी के अनुसार अंकित पुत्र सज्जन हरिजन व सुमित पुत्र ईश्वरलाल हरिजन अपने दोस्तों के साथ गुरुवार रात को पातेला हरिजन बस्ती में बैठे हुए थे। इस दौरान अन्य समुदाय के कुछ युवा मोटर साइकिल से आए। यहां युवाओं में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक युवक ने चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया।
इस हमले में अंकित व सुमित गंभीर घायल हो गए। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई और घायल युवाओं को जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया। वहीं, वारदात को लेकर शुक्रवार सुबह कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली थाने के बाहर समुदाय विशेष के युवा जमा हो गए थे। पुलिस मामले में जांच कर रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
डूंगरपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग