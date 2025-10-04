Dungarpur : डूंगरपुर में दो समुदाय के युवाओं में विवाद, चाकू व हथियारों से हमला, 2 घायल

जानकारी के अनुसार अंकित पुत्र सज्जन हरिजन व सुमित पुत्र ईश्वरलाल हरिजन अपने दोस्तों के साथ गुरुवार रात को पातेला हरिजन बस्ती में बैठे हुए थे। इस दौरान अन्य समुदाय के कुछ युवा मोटर साइकिल से आए। यहां युवाओं में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक युवक ने चाकू व अन्य हथियारों से हमला कर दिया।