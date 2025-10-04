Banswara : पाकिस्तान से की तुलना, तो पीड़ित परिवार पहुंचा कोर्ट, आरोपी को थमाया नोटिस

रातीतलाई निवासी धर्मेंद्र नानावटी पुत्र विपिन नानावटी उम्र 65 वर्ष ने कोर्ट एक इस्तगासा पेश किया। इसमें बताया कि नवरात्र के अवसर पर रातीतलाई स्थित समाज की धर्मशाला में अंबे मां की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम तय था। आमंत्रण पत्रिका में पीड़ित और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया था। कार्यक्रम से एक दिन पहले आरोपी सुनील दोसी पुत्र भगवतीलाल दोसी ने समाज से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी की। इसमें पीड़ित परिवार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। ग्रुप एडमिन ने इसे डिलीट किया। इसके बाद आरोपी ने फिर से पोस्ट कर दी। आरोपी ने यह भी लिखा कि पीड़ित के बेटे हिमांशु नानावटी ने मेरे घर पर आकर पत्थरबाजी जान से मारने की नीयत से की। पूरे समाज को पीड़ित के खिलाफ भड़का दिया।