Banswara : पाकिस्तान से की तुलना, तो पीड़ित परिवार पहुंचा कोर्ट, आरोपी को थमाया नोटिस

Banswara : बांसवाड़ा में नेमा समाज के पूर्व अध्यक्ष ने समाज के एक परिवार की पाकिस्तान से सोशल मीडिया पर तुलना कर दी। पीड़ित परिवार सीजेएम कोर्ट चला गया। कोर्ट ने आरोपी रातीतलाई निवासी सुनील दोषी को 6 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है।
रातीतलाई निवासी धर्मेंद्र नानावटी पुत्र विपिन नानावटी उम्र 65 वर्ष ने कोर्ट एक इस्तगासा पेश किया। इसमें बताया कि नवरात्र के अवसर पर रातीतलाई स्थित समाज की धर्मशाला में अंबे मां की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम तय था। आमंत्रण पत्रिका में पीड़ित और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया था। कार्यक्रम से एक दिन पहले आरोपी सुनील दोसी पुत्र भगवतीलाल दोसी ने समाज से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभद्र टिप्पणी की। इसमें पीड़ित परिवार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। ग्रुप एडमिन ने इसे डिलीट किया। इसके बाद आरोपी ने फिर से पोस्ट कर दी। आरोपी ने यह भी लिखा कि पीड़ित के बेटे हिमांशु नानावटी ने मेरे घर पर आकर पत्थरबाजी जान से मारने की नीयत से की। पूरे समाज को पीड़ित के खिलाफ भड़का दिया।
पीड़ित परिवार सीजेएम कोर्ट चला गया। न्यायाधीश पूरण सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया। अधिवक्ता अजीत सिंह चौहान ने बताया कि मामले में आरोपी को 6 अक्टूबर सोमवार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है।
मामले में रातीतलाई निवासी सुनील दोषी ने बताया कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया है। नोटिस आएगा इसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा उससे पहले कुछ नहीं कह सकता हूं।
