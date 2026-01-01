Banswara : बांसवाड़ा के करीब 338 गांवों का इस वर्ष बदलेगा जीवन, कैनाल परियोजना होगी पूरी!

कुल सात टनल बननी हैं, जिनसे होकर नहर का पानी बहेगा। सबसे बड़ी सिंगपुरा टनल का काम सबसे तेजी से चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में खुदाई में कई बाधाएं आ रही हैं। 20 फीट ऊंची और 20 फीट चौड़ी टनल को प्रतिदिन लगभग 6 मीटर की गति से खोदा जा रहा है। कमजोर चट्टानों वाले हिस्सों में सुरक्षा के लिए लोहे के मोटे पाइप लगाए जा रहे हैं, जबकि निर्माण के बाद दोनों ओर मजबूत सीमेंट-कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही है। टनल में बड़े पाइपों के जरिए शुद्ध हवा पहुंचाई जा रही है।