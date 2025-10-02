Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के छाजा हत्याकांड का हुआ खुलासा, पोता ही निकला आरोपी, जानें क्यों किया मर्डर

Banswara Chaja Murder Case : बांसवाड़ा के छाजा हत्याकांड का आखिरकार हुआ खुलासा। कलावती की हत्या किसने की पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने खोली पोल। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार का लिया है। अभी पूछताछ जारी है।

2 min read

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2025

Banswara Chaja murder case finally solved grandson turns out to be accused know full story of murder

आरोपी सुविक पंड्या। फोटो पत्रिका

Banswara Chaja Murder Case : बांसवाड़ा के आनंदपुरी के छाजा गांव में मंगलवार को घर में घुसकर वृद्धा की निर्मम हत्या उसके ही जेठ के पोते ने की थी। कर्ज तले दबे आरोपी ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लूट के मकसद से हमला किया। पर पहचाने जाने के डर से हत्या कर जेवर-नकदी ले भाग गया।

वारदात में इस्तेमाल हथियार और लूट के माल को लेकर पूछताछ जारी

पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को 35 वर्षीय आरोपी चंकी उर्फ सुविक पंड्या पुत्र दिलीप पंड्या को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल हथियार और लूट के माल को लेकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 30 सितंबर को सुबह 58 वर्षीया कलावती पत्नी स्व. सुरेन्द्र पंड्या का शव उनके घर की रसोई में लहूलुहान हालत में मिला था। मृतका के शव पर धारदार हथियार से कई वार मिले थे। धड़ से उसका सिर लगभग अलग था, वहीं हाथों के सोने के कंगन और गले की सोने की चेन नदारद थे।

फिर गुमराह किया, आखिर में टूटा

पुलिस के अनुसंधान में पता चला कि मृतका का पड़ोसी और जेठ का पोता सुविक अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था, लेकिन हत्या के बाद नहीं दिखा। फिर जब वह लौटा तो हाव-भाव से संदेह हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की। उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की। फिर जल्द ही टूट गया और हत्या करना स्वीकारा। उसने बताया कि गुजरात में रहते वक्त उस पर काफी कर्ज हो गया। लूट के इरादे से वह गया था। रसोई में काम करते कलावती पर उसने चाकू से वार किए और हत्या कर सोने के कंगन व चेन लेकर निकल गया।

इस टीम ने की मशक्कत

मामले के खुलासे में एएसआई रतनलाल, दिनेशचन्द्र, कल्याणसिंह, जितेन्द्र के साथ हैड कांस्टेबल चन्दुलाल, देवीलाल, महेशचन्द्र, मोहनलाल, भरत कुमार, पुष्पराजसिंह, कांस्टेबल जितेन्द्र, विमल, जितेन्द्र, गिरिराज सिंह, महिपाल सिंह, राजेन्द्र, विकास, संजय, महिला कांस्टेबल चन्दा, रोहिणी सहयोगी रहे।

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान के इन 3 जिलों में बस थोड़ी देर में बारिश की संभावना, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के छाजा हत्याकांड का हुआ खुलासा, पोता ही निकला आरोपी, जानें क्यों किया मर्डर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा: दो युवकों के खातों में आया पैसा, तीन करोड़ रुपए का किया ट्रांजेक्शन, जानें पूरा मामला

CG Cyber Thug
बांसवाड़ा

Rajasthan: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या, दृश्य देख ग्रामीणों के उड़े होश, लूट की आशंका

Anganwadi worker murder
बांसवाड़ा

Rajasthan News: मां की आंखों के सामने बेटे की मौत, पत्नी के सामने पति की मौत, जिसने सुना उसका कलेजा कांप गया

banswara news
बांसवाड़ा

सोशल मीडिया पर फोटो हुआ वायरल, दहशत में आई युवती ने कुएं में कूदकर दी जान

banswara news krishna
बांसवाड़ा

Rajasthan: कांग्रेस में एक ही परिवार से दो-दो जिलाध्यक्ष, मां निष्कासित; अब बेटे और बेटी को मिला ये पद

Congress
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.