Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के छाजा हत्याकांड का हुआ खुलासा, पोता ही निकला आरोपी, जानें क्यों किया मर्डर

पुलिस के अनुसंधान में पता चला कि मृतका का पड़ोसी और जेठ का पोता सुविक अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था, लेकिन हत्या के बाद नहीं दिखा। फिर जब वह लौटा तो हाव-भाव से संदेह हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की। उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की। फिर जल्द ही टूट गया और हत्या करना स्वीकारा। उसने बताया कि गुजरात में रहते वक्त उस पर काफी कर्ज हो गया। लूट के इरादे से वह गया था। रसोई में काम करते कलावती पर उसने चाकू से वार किए और हत्या कर सोने के कंगन व चेन लेकर निकल गया।