Rajasthan Crime : बांसवाड़ा के छाजा हत्याकांड का हुआ खुलासा, पोता ही निकला आरोपी, जानें क्यों किया मर्डर

Banswara Chaja Murder Case : बांसवाड़ा के आनंदपुरी के छाजा गांव में मंगलवार को घर में घुसकर वृद्धा की निर्मम हत्या उसके ही जेठ के पोते ने की थी। कर्ज तले दबे आरोपी ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लूट के मकसद से हमला किया। पर पहचाने जाने के डर से हत्या कर जेवर-नकदी ले भाग गया।
पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस ने बुधवार को 35 वर्षीय आरोपी चंकी उर्फ सुविक पंड्या पुत्र दिलीप पंड्या को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल हथियार और लूट के माल को लेकर पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 30 सितंबर को सुबह 58 वर्षीया कलावती पत्नी स्व. सुरेन्द्र पंड्या का शव उनके घर की रसोई में लहूलुहान हालत में मिला था। मृतका के शव पर धारदार हथियार से कई वार मिले थे। धड़ से उसका सिर लगभग अलग था, वहीं हाथों के सोने के कंगन और गले की सोने की चेन नदारद थे।
पुलिस के अनुसंधान में पता चला कि मृतका का पड़ोसी और जेठ का पोता सुविक अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था, लेकिन हत्या के बाद नहीं दिखा। फिर जब वह लौटा तो हाव-भाव से संदेह हुआ तो पुलिस ने पूछताछ की। उसने पहले गुमराह करने की कोशिश की। फिर जल्द ही टूट गया और हत्या करना स्वीकारा। उसने बताया कि गुजरात में रहते वक्त उस पर काफी कर्ज हो गया। लूट के इरादे से वह गया था। रसोई में काम करते कलावती पर उसने चाकू से वार किए और हत्या कर सोने के कंगन व चेन लेकर निकल गया।
मामले के खुलासे में एएसआई रतनलाल, दिनेशचन्द्र, कल्याणसिंह, जितेन्द्र के साथ हैड कांस्टेबल चन्दुलाल, देवीलाल, महेशचन्द्र, मोहनलाल, भरत कुमार, पुष्पराजसिंह, कांस्टेबल जितेन्द्र, विमल, जितेन्द्र, गिरिराज सिंह, महिपाल सिंह, राजेन्द्र, विकास, संजय, महिला कांस्टेबल चन्दा, रोहिणी सहयोगी रहे।
