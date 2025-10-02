Weather Update : राजस्थान के इन 3 जिलों में बस थोड़ी देर में बारिश की संभावना, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update : मौसम विभाग ने आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती, दशहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 3 जिलों में बस थोड़ी देर में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में नागौर, जोधपुर, पाली जिले और आस-पास क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं पर तेज ​हवा चलने का अनुमान है। जिसकी गति 20-25 KMPH रहने की संभावना है।