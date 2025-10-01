Food Security Scheme New Update : राजस्थान में 63 लाख अपात्र, अब पात्रों को मिलेगा फ्री गेहूं, इस जिले से हटे सर्वाधिक नाम

Food Security Scheme New Update : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिवअप अभियान के साथ अपात्रों के नाम हटाने की चल रही कार्रवाई से ‘पात्रों’ को खासा लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार अब प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त का गेहूं ले सकेंगे। योजना से 63 लाख से अधिक लोगों का नाम हटने से अब यह गुंजाइश बन गई है कि इससे कहीं ज्यादा जरूरतमंद लोग अब सरकारी सहारे से अपनी रसोई में 2 जून की रोटी बना सकेंगे। सरकार ने पात्रता की पुन: समीक्षा करते हुए धनाढ्यों से नाम पात्रता सूची से हटा दिए हैं।