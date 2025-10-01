Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Food Security Scheme New Update : राजस्थान में 63 लाख अपात्र, अब पात्रों को मिलेगा फ्री गेहूं, इस जिले से हटे सर्वाधिक नाम

Food Security Scheme New Update : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नया अपडेट। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिवअप अभियान के तहत 63 लाख अपात्रों ने अपना नाम हटा लिया। अब पात्रों को हक मिलने की उम्मीद जगी है। जयपुर जिले से सर्वाधिक व जैसलमेर जिले से सबसे कम नाम हटे।

2 min read

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 01, 2025

Food Security Scheme New Update Rajasthan 6.3 million ineligible people now eligible people get free Rasan wheat most names removed from this district

फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme New Update : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में गिवअप अभियान के साथ अपात्रों के नाम हटाने की चल रही कार्रवाई से ‘पात्रों’ को खासा लाभ मिलेगा। ऐसे परिवार अब प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त का गेहूं ले सकेंगे। योजना से 63 लाख से अधिक लोगों का नाम हटने से अब यह गुंजाइश बन गई है कि इससे कहीं ज्यादा जरूरतमंद लोग अब सरकारी सहारे से अपनी रसोई में 2 जून की रोटी बना सकेंगे। सरकार ने पात्रता की पुन: समीक्षा करते हुए धनाढ्यों से नाम पात्रता सूची से हटा दिए हैं।

1 नवंबर 2024 से जारी है गिवअप अभियान

यह प्रक्रिया एक नवंबर 2024 से 26 सितम्बर 2025 तक चलाई गई है। आगे भी इसमें यह कार्रवाई निरंतर जारी है। इसका असर यह हुआ कि कई परिवारों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया, ताकि वास्तविक गरीबों को इसका लाभ मिल सके। वहीं कई नाम सरकार की ओर से नियमों के आधार पर काट दिए गए।

सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से हटे

राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से योजना का लाभ उन तक पहुंच पाएगा, जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। नए पात्र परिवारों को शामिल करने का रास्ता खुलने से अब जरूरतमंदों को खाद्यान्न की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रदेशभर के सभी जिलों में यूनिट डिलीट की गईं, जिनमें सबसे ज्यादा नाम जयपुर जिले से हटे। यहां 339821 यूनिट डिलीट हुईं। इसके बाद उदयपुर में 288135, भीलवाड़ा में 246807 और जोधपुर में 238538 नाम हटाए गए। वहीं सबसे कम नाम जैसलमेर जिले से हटे, जहां केवल 55479 यूनिट डिलीट हुईं।

किस जिले में कितनी यूनिट हुईं डिलीट

जिला - हटाई गईं यूनिट
जयपुर 339821
उदयपुर 288135
भीलवाड़ा 246807
जोधपुर 238538
बांसवाड़ा 213331
बाड़मेर 175017
ब्यावर 114812
भरतपुर 120655
बालोतरा 110202
बीकानेर 191740
बूंदी 80327
चित्तौडगढ़ 133369
चूरू 189662
दौसा 153603
डीग 99721
धौलपुर 140932
डीडवाना-कुचामन 146533
डूंगरपुर 162132
हनुमानगढ़ 151220
अजमेर 145656
जैसलमेर 55479
जालौर 206191
झालावाड़ 111831
झुंझुनूं 170275
बारां 156217
करौली 135561
खैरथल-तिजारा 102620
कोटा 107934
कोटपुतली-बहरोड़ 118065
नागौर 146363
पाली 163580
फलौदी 81614
प्रतापगढ़ 83877
राजसमंद 136806
सलूम्बर 101900
सवाईमाधोपुर 119953
सीकर 271704
सिरोही 112938
टोंक 117860
अलवर 186786
कुल - 6301697

अब पात्रों को मिल सकेगा योजना का लाभ

प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों ने गिवअप अभियान के तहत स्वेच्छा से यह लाभ छोड़ा है। साथ ही ई-केवाईसी अपूर्ण होने की स्थिति में भी लोगों के नाम गए हैं। अपात्रों के नाम हटने से पात्रों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
पवन अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

डूंगरपुर में आरोपी युवक की मौत, मांगों पर अभी नहीं बनी सहमति, कलक्ट्रेट के बाहर डटे हैं ग्रामीण, वार्ता जारी
डूंगरपुर

ट्रेंडिंग

Bharatpur: ASI ने पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी रिश्वत, साधु के वेश में पहुंची ACB ने फिल्मी स्टाइल में ऐसे दबोचा

ACB-action-in-Bharatpur
भरतपुर

दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित वाहन ने मारी स्कूटी व बाइक को टक्कर, तीन की मौत

भरतपुर

दर्दनाक हादसा: मां के साथ खेत जुतवाने गए इकलौते बेटे की रोटावेटर से कुचलने से मौत

भरतपुर

‘तेरी इतनी औकात कि एक थानेदार को टीसी के लिए आना पड़ा’

भरतपुर

ACB Action : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ASI रिश्वत लेते गिरफ्तार, पेड़ के पत्ते पर लिखकर मांगी थी रकम

bharatpur acb
भरतपुर
