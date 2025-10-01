डूंगरपुर में आरोपी युवक की मौत, मांगों पर अभी नहीं बनी सहमति, कलक्ट्रेट के बाहर डटे हैं ग्रामीण, वार्ता जारी

युवक की मौत के बाद जनजाति जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा भी कलक्ट्रेट के बाहर हो गया। सांसद राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर, चौरासी विधायक अनिल मीणा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा एवं बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। इसे लेकर शाम को कलक्ट्रेट में पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय विधायक-सांसद के साथ ही टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद मन्नालाल रोत, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, भाजपा नेता बंशीलाल कटारा कलक्टर अंकितकुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक मनीषकुमार की मौजूदगी में वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। इसमें प्रमुख रुप से पीड़ित पक्ष की ओर से दोवड़ा थाना पुलिस के पूरे जाप्ते को निलंबित करने, पीड़ित पक्ष के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की। हालांकि, रात्रि साढ़े 9 बजे तक मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में कलक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण डटे हुए हैं।