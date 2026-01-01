1 जनवरी 2026,

गुरुवार

डूंगरपुर

डूंगरपुर में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान अचानक हुआ विस्फोट, युवक का हाथ कटा

डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के चाड़ोली गांव में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान हुए अचानक विस्फोट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Jan 01, 2026

फोटो पत्रिका

डूंगरपुर। जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के चाड़ोली गांव में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान हुए अचानक विस्फोट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां बुरी तरह झुलस गईं, जिसके चलते चिकित्सकों को ऑपरेशन कर उसका एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां काटनी पड़ीं। घटना दो-तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिलहाल घायल युवक का सागवाड़ा के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

वेल्डिंग के दौरान हुआ जोरदार धमाका

जानकारी के अनुसार, चाड़ोली गांव निवासी गोपाल पुत्र रघुनाथ पंचाल लोहे का काम और वेल्डिंग का कार्य करता है। कुछ दिन पहले वह गांव के ही एक मकान में ट्रैक्टर की वेल्डिंग करने गया था। वेल्डिंग के दौरान उड़ रही चिंगारियों के बीच अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि युवक उछलकर दूर जा गिरा और बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत निजी वाहन से सागवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर ऑपरेशन किया गया।

विस्फोट के कारणों पर संदेह

विस्फोट की असल वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि, बताया जा रहा है कि जिस मकान में ट्रैक्टर की वेल्डिंग की जा रही थी, वहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि वेल्डिंग की चिंगारी विस्फोटक सामग्री के संपर्क में आने से जोरदार धमाका हुआ। इस पूरे मामले में अब तक न तो घायल युवक और न ही उसके परिजनों की ओर से पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

पुलिस का कहना

धंबोला थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी नहीं है और संबंधित युवक की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करेंगे।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान अचानक हुआ विस्फोट, युवक का हाथ कटा

