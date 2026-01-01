डूंगरपुर में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान अचानक हुआ विस्फोट, युवक का हाथ कटा

डूंगरपुर। जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के चाड़ोली गांव में ट्रैक्टर की वेल्डिंग के दौरान हुए अचानक विस्फोट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां बुरी तरह झुलस गईं, जिसके चलते चिकित्सकों को ऑपरेशन कर उसका एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगलियां काटनी पड़ीं। घटना दो-तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिलहाल घायल युवक का सागवाड़ा के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।