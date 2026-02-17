Vande Bharat Express Train : स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब, अब डूंगरपुर से गुजरात का सफर हुआ आसान

वंदे भारत एक्सप्रेस की झलक पाने के लिए दोपहर 1 बजे से ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। राउप्रावि रेलवे के विद्यार्थी, स्टाफ और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। ट्रेन के पहुंचते ही लोगों ने सेल्फी और वीडियो बनाने की होड़ लगा दी। कई यात्रियों ने कोच के भीतर जाकर सीटों पर बैठकर फोटो खिंचवाई। कुछ लोगों ने भारत माता के जयकारे भी लगाए, जिससे माहौल उत्सवमय हो गया।