Dungarpur News : डूंगरपुर में पैंथर के बाद अब जंगली सूअर का शिकार, एक गिरफ्तार, 5 फरार

शिकार की प्रकृति ने वन विभाग को चौंका दिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनम मीणा ने बताया कि क्षेत्र में लेपर्ड और जंगली सूअर के शिकार में एक सी समानता है। बाहरी लोग यहां के लोकल शिकारी के साथ मिलकर जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी के अनुसार, बाहरी गैंग स्थानीय शिकारियों की मदद से इन घटनाओं को अंजाम दे रही है। विस्तृत जांच की जा रही हैं।