Rajasthan Government School : राजस्थान के सरकारी स्कूलों को अब तक नहीं मिला झाडू-पोछे-साबुन के लिए एक रुपया भी, शिक्षक परेशान

जबकि, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के प्रावधानों के मुताबिक सत्र की शुरूआत में मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट की 70 फीसदी राशि स्कूल को दिसंबर माह तक खर्च करना अनिवार्य है। इस साल अभी तक जिले के 499 सहित प्रदेश के 19,772 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जेब खाली है और उन्हें अब तक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की एक भी किस्त जारी नहीं हुई है। इसका सीधा असर विद्यालयों के नियमित संचालन पर पड़ रहा है। कई स्कूलों में बिजली-पानी के बिल, समाचार पत्र, स्टेशनरी व अन्य दैनिक आवश्यकताओं का भुगतान करना भारी पड़ गया है।