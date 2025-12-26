RERA Strict Action : राजस्थान में रेरा की सख्ती से बिल्डर-डवलपर्स में हड़कंप, एफआइआर संग लगाई पेनल्टी

RERA Strict Action : राजस्थान के शहरों में बिना रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) रजिस्ट्रेशन के ही मकान और भू-खंड बेचने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे आम लोग फंस रहे हैं और उनका पैसा जोखिम में पड़ रहा है। रेरा ने ऐसे बिल्डर, डवलपर्स पर सख्ती बरती तो चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। जहां पिछले साल 566 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया, वहीं इस वर्ष अब तक इनकी संख्या दोगुनी से ज्यादा 1134 तक पहुंच गई। इनमें ज्यादातर वे बिल्डर, डवलपर्स हैं, जिन्होंने तय प्रावधान के विपरीत बिना रजिस्ट्रेशन के योजना सृजित कर दी। इनसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा पेनल्टी वसूली गई। कुछ के प्रोजेक्ट को निरस्त करने की भी तैयारी है।