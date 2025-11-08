Rajasthan : राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, अब अफसर करेंगे राज!

जनता की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अब वे अपनी रोजमर्रा की समस्याएं किससे कहेंगे। पहले वार्ड पार्षद, सरपंच और पंचायत सदस्य तक आसानी से पहुंच हो जाती थी। वे अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ रहते थे, इसलिए कॉलोनी या गांव की समस्याओं को अच्छे से समझकर हल कर पाते थे। लेकिन अब जब निकायों और ग्राम पंचायतों की कमान अफसरों के हाथों में जाएगी, तो लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूर बैठे अफसरों से मिलना और उनसे समाधान प्राप्त करना न केवल मुश्किल होगा, बल्कि समय पर एक्शन लेना भी एक चुनौती बन सकता है।