Rajasthan : जलदाय विभाग से बड़ी खबर, 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती निरस्त

Rajasthan : राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पेयजल परियोजनाओं का रख-रखाव और आमजन को बेहतर पेयजल सेवाएं मुहैया कराने के लिए बड़ा कदम उठाया गया था। विभाग ने 1051 सपोर्ट इंजीनियरों की भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है, और चयन बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब विभाग परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियरों की जगह आइटीआइ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करेगा।