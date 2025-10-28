Rajasthan : पशुपालन विभाग में डेपुटेशन का खेल! दो रजिस्टरों में लगती है हाजिरी, जानें पूरा मामला

सूत्रों के अनुसार कुछ उच्च अधिकारियों की मौन सहमति से यह पूरा तंत्र चल रहा है। डेपुटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने मनपसंद स्थानों पर पदस्थ कर दिया जाता है, जहां से वे न तो फील्ड में जाते हैं और न ही नियमित रिपोर्ट देते हैं। विभागीय फाइलों में हालांकि सब कुछ नियमों के अनुरूप दर्शाया गया है। मुख्य रूप से तीन पशु धन निरीक्षक अपने मूल पद पर कार्य नहीं करते हुए कार्यालय में हाजिरी दे रहे हैं। इनमें एक डीग से, दूसरा मोबाइल यूनिट से और तीसरा ऊंचा नगला से यहां सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा एपीओ होकर आए दो अन्य कर्मचारी भी दूसरे रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।