Rajasthan : भरतपुर में अटलबंद थाना क्षेत्र में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। भरतपुर डिपो की रोडवेज बस ने पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठी।
हैड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान सतेंद्र सिंह (23 वर्ष) पुत्र भीकम सिंह निवासी बोरेली बसेड़ी जिला धौलपुर के रूप में हुई है। सतेंद्र अविवाहित था और अपने परिवार में सबसे बड़ा था। वह मजदूरी का काम करता था और होड़ल में काम करने के बाद करीब एक माह में अपने गांव लौट रहा था।
रविवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे वह हीरादास क्षेत्र के पास पैदल जा रहा था। इसी दौरान धौलपुर से भरतपुर आ रही रोडवेज बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और बस का अगला पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया। सतेन्द्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बस चालक बिना रुके वाहन को लेकर सीधे भरतपुर केन्द्रीय बस स्टैंड पहुंच गया, जहां बस को खड़ा किया। सूचना मिलने पर अटलबंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसने शव को आरबीएम अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखवाया। बाद में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सौंप दिया गया।
सतेंद्र की मौत की खबर जैसे ही उसके गांव पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। परिवार ने बताया कि सतेंद्र घर की उम्मीद था और उसके कंधों पर ही परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी एक बहन और एक छोटा भाई है। युवक टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता था। इस मामले में पिता भीकम सिंह ने अटलबंद थाने में रोडवेज बस चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
