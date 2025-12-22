रविवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे वह हीरादास क्षेत्र के पास पैदल जा रहा था। इसी दौरान धौलपुर से भरतपुर आ रही रोडवेज बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और बस का अगला पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया। सतेन्द्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद सड़क पर अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए।