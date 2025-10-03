RSSB Good News : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई व्यवस्था, अब परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा आसान

RSSB Good News : राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को केंद्र ढूंढ़ने में होने वाली दिक्कत से राहत दिलाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक नई पहल करने जा रहा है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन के साथ ही केंद्र का लोकेशन लिंक भी मिलेगा। इससे उम्मीदवार यह आसानी से जान सकेंगे कि उनका केंद्र किस इलाके में है और वहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। चयन बोर्ड वेबसाइट पर केंद्रों की सूची के साथ लोकेशन भी जारी करेगा। आगामी भर्ती परीक्षाओं में इस व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है।