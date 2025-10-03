RSSB Good News : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नई व्यवस्था, अब परीक्षा केंद्र तक पहुंचना होगा आसान

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। फाइल फोटो पत्रिका
RSSB Good News : राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को केंद्र ढूंढ़ने में होने वाली दिक्कत से राहत दिलाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक नई पहल करने जा रहा है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटन के साथ ही केंद्र का लोकेशन लिंक भी मिलेगा। इससे उम्मीदवार यह आसानी से जान सकेंगे कि उनका केंद्र किस इलाके में है और वहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। चयन बोर्ड वेबसाइट पर केंद्रों की सूची के साथ लोकेशन भी जारी करेगा। आगामी भर्ती परीक्षाओं में इस व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है।
परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार एक ही नाम के अलग-अलग क्षेत्रों में केंद्र होते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी भ्रमित होकर गलत केंद्र पहुंच जाते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र ढूंढ़ने में भी अभ्यर्थियों को दिक्कत आती है।
हाल ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एकल पारी की परीक्षाओं का समय बदलने का फैसला किया था। अब परीक्षाएं सुबह 10 बजे की बजाय 11 बजे से होंगी। वहीं, परीक्षा केंद्र पर प्रवेश एक घंटे पहले की बजाय 45 मिनट पहले बंद किया जाएगा।
अभ्यर्थियों की ओर से ही सुझाव आया है कि परीक्षा केंद्रों की लोकेशन जारी की जाए। हम इस पर काम कर रहे हैं। इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
अलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
