राजस्थान में अजीब उलझन में हैं बोर्ड विद्यार्थी, घर पर टॉपर्स, परीक्षा में फिसड्डी, सीकर में हुए ताजा सर्वे से हुआ बड़ा खुलासा

सीकर के 61 स्कूलों में आठ हजार से अधिक बोर्ड विद्यार्थियों पर सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। सर्वे दसवीं व बारहवीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड की कॉपियों को आधार बनाया गया। इसमें सामने आया कि 5430 ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनको प्रश्न का उत्तर आता था, लेकिन समय नहीं बचने के कारण प्रश्न छोड़ दिया। वहीं 1196 विद्यार्थी ऐसे भी सामने आए है, जिनकी लिखने की शैली खराब होने की वजह से स्कोर बिगड़ा। वहीं 1374 विद्यार्थियों का तनाव ने स्कोर बिगाड़ दिया।