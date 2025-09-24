जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन पर नया अपडेट, सिर्फ छह दिन चलेगी, उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ का भी शेड्यूल जारी

Jodhpur-Delhi Vande Bharat : जयपुर से चंडीगढ़, उदयपुर, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने जोधपुर-दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इनकी बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।
25 सितम्बर यानि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल उद्घाटन कर इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद ये ट्रेनें 27 सितंबर से नियमित रूप से चलना शुरू हो जाएंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) चलेगी। वहीं, उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस उदयपुर सिटी से हर बुधवार और शनिवार को तथा चंडीगढ़ से हर गुरुवार और रविवार को संचालित होगी।
जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 26483 जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेल सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वन्दे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11.20 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का रंग सफेद की बजाए केसरिया होगा।
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार नई वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सात वातानुकूलित कुर्सीयान व एक एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे होंगे।
जोधपुर मंडल से चलने वाली नई वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर मंडल की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। इससे पहले जोधपुर से साबरमती स्टेशनों के चीच पहली वन्दे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 से चलना प्रारंभ हुई थी।
गौरतलब है कि रेलवे ने अब तक इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी नहीं किया था, जिसके चलते यात्री टिकट बुकिंग नहीं कर पा रहे थे। राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद शेड्यूल जारी किया गया।