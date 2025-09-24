जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन पर नया अपडेट, सिर्फ छह दिन चलेगी, उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ का भी शेड्यूल जारी

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 26483 जोधपुर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेल सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 दिल्ली कैंट पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वन्दे भारत एक्सप्रेस 27 सितंबर से दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11.20 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। इस ट्रेन का रंग सफेद की बजाए केसरिया होगा।