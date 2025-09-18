राजस्थान बन रहा न्यूक्लियर पावर का हब, बांसवाड़ा के पूरा होने पर मिलेगी 5900 मेगावाट बिजली

Banswara Nuclear Power Project : राजस्थान न्यूक्लियर पावर का सेंटर बनता जा रहा है। राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा लगने जा रहा है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) बांसवाड़ा के नापला में 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में 700-700 मेगावाट की 4 यूनिटें लगाई जाएंगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 700 मेगावाट की पहली यूनिट से उत्पादन वर्ष 2032 में शुरू हो सकेगा। राजस्थान में पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रावतभाटा में शुरू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी के इस माह की 25 तारीख को राजस्थान आने की उम्मीद है। जहां पीएम मोदी बांसवाड़ा में 45 हजार करोड़ की परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे।