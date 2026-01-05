PM Surya Ghar Yojana : रूफ टॉप सोलर योजना में बांसवाड़ा बहुत पीछे, आखिर क्या है वजह?

फाइल फोटो पत्रिका
PM Surya Ghar Yojana : राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सोलर स्थापना की मुहिम में डिस्कॉम को बांसवाड़ा जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल रही। गांवों में उपखंड स्तर से प्रयास नहीं हो रहे, वहीं शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए निजी फर्म से लिंक ही नहीं मिलने से लोग रुचि ही नहीं दिखा रहे।
इस साल बांसवाड़ा वृत के 6,000 से ज्यादा संयंत्र लगाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 730 ही लग पाए हैं। यह 11.47 फीसदी उपलब्ध पूरे डिस्कॉम के 23 फीसदी से भी आधी है। हालांकि रूफ टॉप सोलर के लिए इन 730 के अलावा एक हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकार हो चुके हैं पर संयंत्र लगाना लंबित हैं।
गौरतलब है कि बांसवाड़ा जिले में सोलर प्लांट लगाने वाले पांच वेंडर रजिस्टर्ड हैं, जबकि एक दर्जन से ज्यादा अन्य जिलों के वेंडर के बतौर एजेंट सक्रिय हैं। औसतन सौ-सवा सौ रूफ टॉप सोलर जिले में हर महीने लगाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के दीगर राज्य सरकार से 17 हजार रुपए सब्सिडी मिलने पर आर्थिक भार कम होने पर प्लांट स्थापना का आंकड़ा दुगुना होने के आसार हैं
डिस्कॉम के रिकॉर्ड पर वैसे अब तक रूफ टॉप सोलर के लिए 3 हजार 230 आवेदन आ चुके हैं, जो लक्ष्य से पचास फीसदी के करीब हैं। इन पर भी देहात में उपभोक्ता ऑनलाइन औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाने और पैसा जमा कराने में अक्षमता से आगे नहीं आ रहे। उपखंड स्तर पर कैंप लगाकर प्रोत्साहित करने और औपचारिक दस्तावेजी कार्रवाई में मदद देने पर बड़ी संख्या में संयंत्र लग सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अधिकारी उदासीन हैं
इधर, बांसवाड़ा शहर को लें, तो यहां एमबीसी के तहत दोनों उपखंडों के हजारों उपभोताओं की मीटरिंग, बिलिंग, रिकवरी का जिम्मा सिक्योर मीटर्स का है। सिक्योर का अपना सॉफ्टवेयर है। उसके नंबर से डिस्कॉम के सिस्टम का लिंक अब तक उपलब्ध नहीं है। इसके बगैर स्टेट की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने से रुफ टॉप लगवाने के इच्छुक उपभोक्ता भी पीछे हट रहे हैं। हालांकि इसे लेकर एसई सोलर से सियोर के बीच संवाद हो चुका है
रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापना में बांसवाड़ा के आंकड़े संतुष्टिपरक नहीं हैं। इसे देखते हुए जल्द ही ब्लॉकवार कैंप लगाकर प्रयास बढ़ाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में सेवा प्रदाता सिक्योर के जरिए जल्द अड़चन दूर की जाएगी।
भगवान दास, अधीक्षण अभियंता बांसवाड़ा वृत्त, अजमेर डिस्कॉम
सिक्योर और डिस्कॉम के अपने-अपने सॉफ्टवेयर है। सब्सिडी के लिए सोलर हमारे सॉफ्टवेयर में जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे प्रयास जारी है। कुछ दिन में सिक्योर लिंक उपलब्ध होगा।
विराग शर्मा, प्रभारी सिक्योर मीटर्स, बांसवाड़ा
लक्ष्य : 6,365
अब तक आवेदन : 3230
कुल स्थापित रुफ टॉप सोलर : 730
स्थापना से लंबित : 1,036
लोड वैरिफिकेशन के लिए लंबित : 35
वर्ष की अब तक की प्रगति : 11.47 प्रतिशत।
