PM Surya Ghar Yojana : रूफ टॉप सोलर योजना में बांसवाड़ा बहुत पीछे, आखिर क्या है वजह?

डिस्कॉम के रिकॉर्ड पर वैसे अब तक रूफ टॉप सोलर के लिए 3 हजार 230 आवेदन आ चुके हैं, जो लक्ष्य से पचास फीसदी के करीब हैं। इन पर भी देहात में उपभोक्ता ऑनलाइन औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाने और पैसा जमा कराने में अक्षमता से आगे नहीं आ रहे। उपखंड स्तर पर कैंप लगाकर प्रोत्साहित करने और औपचारिक दस्तावेजी कार्रवाई में मदद देने पर बड़ी संख्या में संयंत्र लग सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अधिकारी उदासीन हैं