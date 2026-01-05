5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

PM Surya Ghar Yojana : रूफ टॉप सोलर योजना में बांसवाड़ा बहुत पीछे, आखिर क्या है वजह?

PM Surya Ghar Yojana : राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सोलर स्थापना की मुहिम में डिस्कॉम को बांसवाड़ा जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल रही।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 05, 2026

PM Surya Ghar Yojana in Rajasthan Banswara faces crisis in rooftop solar scheme What is reason

फाइल फोटो पत्रिका

PM Surya Ghar Yojana : राजस्थान में पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सोलर स्थापना की मुहिम में डिस्कॉम को बांसवाड़ा जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल रही। गांवों में उपखंड स्तर से प्रयास नहीं हो रहे, वहीं शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए निजी फर्म से लिंक ही नहीं मिलने से लोग रुचि ही नहीं दिखा रहे।

इस साल बांसवाड़ा वृत के 6,000 से ज्यादा संयंत्र लगाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 730 ही लग पाए हैं। यह 11.47 फीसदी उपलब्ध पूरे डिस्कॉम के 23 फीसदी से भी आधी है। हालांकि रूफ टॉप सोलर के लिए इन 730 के अलावा एक हजार से ज्यादा आवेदन स्वीकार हो चुके हैं पर संयंत्र लगाना लंबित हैं।

गौरतलब है कि बांसवाड़ा जिले में सोलर प्लांट लगाने वाले पांच वेंडर रजिस्टर्ड हैं, जबकि एक दर्जन से ज्यादा अन्य जिलों के वेंडर के बतौर एजेंट सक्रिय हैं। औसतन सौ-सवा सौ रूफ टॉप सोलर जिले में हर महीने लगाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के दीगर राज्य सरकार से 17 हजार रुपए सब्सिडी मिलने पर आर्थिक भार कम होने पर प्लांट स्थापना का आंकड़ा दुगुना होने के आसार हैं

ऑनलाइन औपचारिकताएं आ रहीं हैं आड़े

डिस्कॉम के रिकॉर्ड पर वैसे अब तक रूफ टॉप सोलर के लिए 3 हजार 230 आवेदन आ चुके हैं, जो लक्ष्य से पचास फीसदी के करीब हैं। इन पर भी देहात में उपभोक्ता ऑनलाइन औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाने और पैसा जमा कराने में अक्षमता से आगे नहीं आ रहे। उपखंड स्तर पर कैंप लगाकर प्रोत्साहित करने और औपचारिक दस्तावेजी कार्रवाई में मदद देने पर बड़ी संख्या में संयंत्र लग सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अधिकारी उदासीन हैं

शहर में नहीं मिल रहा है लिंक

इधर, बांसवाड़ा शहर को लें, तो यहां एमबीसी के तहत दोनों उपखंडों के हजारों उपभोताओं की मीटरिंग, बिलिंग, रिकवरी का जिम्मा सिक्योर मीटर्स का है। सिक्योर का अपना सॉफ्टवेयर है। उसके नंबर से डिस्कॉम के सिस्टम का लिंक अब तक उपलब्ध नहीं है। इसके बगैर स्टेट की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलने से रुफ टॉप लगवाने के इच्छुक उपभोक्ता भी पीछे हट रहे हैं। हालांकि इसे लेकर एसई सोलर से सियोर के बीच संवाद हो चुका है

बांसवाड़ा के आंकड़े संतुष्टिपरक नहीं

रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापना में बांसवाड़ा के आंकड़े संतुष्टिपरक नहीं हैं। इसे देखते हुए जल्द ही ब्लॉकवार कैंप लगाकर प्रयास बढ़ाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में सेवा प्रदाता सिक्योर के जरिए जल्द अड़चन दूर की जाएगी।
भगवान दास, अधीक्षण अभियंता बांसवाड़ा वृत्त, अजमेर डिस्कॉम

कुछ दिन में सिक्योर लिंक उपलब्ध होगा

सिक्योर और डिस्कॉम के अपने-अपने सॉफ्टवेयर है। सब्सिडी के लिए सोलर हमारे सॉफ्टवेयर में जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे प्रयास जारी है। कुछ दिन में सिक्योर लिंक उपलब्ध होगा।
विराग शर्मा, प्रभारी सिक्योर मीटर्स, बांसवाड़ा

बांसवाड़ा वृत्त की मौजूदा स्थिति

लक्ष्य : 6,365
अब तक आवेदन : 3230
कुल स्थापित रुफ टॉप सोलर : 730
स्थापना से लंबित : 1,036
लोड वैरिफिकेशन के लिए लंबित : 35
वर्ष की अब तक की प्रगति : 11.47 प्रतिशत।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान के 7 जिलों में आज कोल्ड-वेव का अलर्ट
जयपुर
Weather Update Meteorological Department Prediction today Rajasthan 7 districts cold wave alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 11:12 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / PM Surya Ghar Yojana : रूफ टॉप सोलर योजना में बांसवाड़ा बहुत पीछे, आखिर क्या है वजह?

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Vijay Hazare Trophy : नित्य पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बांसवाड़ा का नाम किया रोशन, पहले ही मैच में जड़ा शतक

Vijay Hazare Trophy Nitya Pandya century in his very first match glory to Banswara Baroda team to victory against Hyderabad
बांसवाड़ा

Inspirational Story : बांसवाड़ा के तीन युवाओं ने किया कमाल, हिमालय पर लहराया परचम, शहर में हर्ष का हुआ माहौल

Inspirational Story Banswara Three young men achieved something remarkable Himalayas hoisting flag city creating joy and pride atmosphere
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा : चाचा ने शराब पीने के लिए नहीं दिए पैसे, भतीजे ने कुल्हाड़ी से सिर पर किया हमला, हालत नाजुक

Rajasthan Police
बांसवाड़ा

Banswara News : आदिवासी समाज का बड़ा फैसला, अब शादी में सिर्फ ढोल, कुण्डी व शहनाई गूंजेगी, डीजे बैन

Banswara News tribal community big decision weddings only drums traditional instruments and shehnai will be played DJs banned
बांसवाड़ा

Banswara : बांसवाड़ा के करीब 338 गांवों का इस वर्ष बदलेगा जीवन, कैनाल परियोजना होगी पूरी!

Banswara 6 tehsils 338 villages people good news this year Upper High-Level Canal Project will be completed and water available
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.