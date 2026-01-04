Vijay Hazare Trophy : नित्य पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बांसवाड़ा का नाम किया रोशन, पहले ही मैच में जड़ा शतक

1- अंडर 19 भारतीय टीम से वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट मैच में पूरी सीरीज में सर्वाधिक 154 रन बना कर 2-0 से जीत दिलाई।

2- वर्ष 2024 में रणजी ट्रॉफी में एक मैच बड़ौदा से जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेला।

3- वर्ष 2024-25 कूच बिहार ट्रॉफी में बड़ौदा से टेस्ट मैच खेल 2 दोहरे शतक व दो शतक लगा कर सर्वाधिक 881 रन बनाए।

4- वर्ष 2023 व 2024 में वीनू मांकड़ ट्रॉफी एक दिवसीय दोनों सिरीज में एक-एक शतक लगाए।