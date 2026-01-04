4 जनवरी 2026,

रविवार

बांसवाड़ा

Vijay Hazare Trophy : नित्य पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बांसवाड़ा का नाम किया रोशन, पहले ही मैच में जड़ा शतक

Vijay Hazare Trophy : बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड के आंजना गांव निवासी नित्य पंड्या ने हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। नित्य पंड्या विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेल रहे हैं।

Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 04, 2026

Vijay Hazare Trophy Nitya Pandya century in his very first match glory to Banswara Baroda team to victory against Hyderabad

गढ़ी. क्रुणाल पंड्या व हार्दिक पंड्या के साथ नित्य पंड्या। फोटो पत्रिका

Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेल रहे बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड के आंजना गांव निवासी नित्य पंड्या ने हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। नृत्य ने ओपनिंग करते हुए 12 चौक्के एवं 1 छक्के की मदद से 110 गेंदों में 122 बनाए। बड़ौदा टीम में हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या व जितेश शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी भी खेल रहे हैं।

नित्य को बचपन से क्रिकेट का शौक

नित्य पंड्या के पिता जितेंद्र पंड्या ने बताया कि नित्य को बचपन से क्रिकेट का शौक है। इसे देखते हुए उस की मां हीना पंड्या के साथ बड़ौदा रखा, जहां उसे मोतीबाग क्रिकेट एकेडमी बड़ौदा में दाखिला दिलाया। वहां उसका खेल और बेहतरीन हुआ। अंडर 19-2024 में ऑस्ट्रेलिया से हुए मुकाबले में भी जीत में अहम योगदान रहा। रणजी ट्रॉफी के साथ अन्य कई घरेलू क्रिकेट में मैच खेले और अच्छा प्रदर्शन किया।

भारत का 37वां खिलाड़ी, जिसने पहले ही मैच में जड़ा शतक!

जितेंद्र पंड्या ने दावा किया कि नित्य बड़ौदा टीम से पहला एवं भारत का 37वां खिलाड़ी है, जिसने पहले ही मैच में शतक जड़ा है। नित्य का लक्ष्य भारतीय टीम से बतौर बल्लेबाज खेलना है, जिसके लिए वह दिन-रात प्रयास कर रहा हैं।

बेहतरीन प्रदर्शन : दो दोहरे शतक भी लगाए

1- अंडर 19 भारतीय टीम से वर्ष 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट मैच में पूरी सीरीज में सर्वाधिक 154 रन बना कर 2-0 से जीत दिलाई।
2- वर्ष 2024 में रणजी ट्रॉफी में एक मैच बड़ौदा से जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेला।
3- वर्ष 2024-25 कूच बिहार ट्रॉफी में बड़ौदा से टेस्ट मैच खेल 2 दोहरे शतक व दो शतक लगा कर सर्वाधिक 881 रन बनाए।
4- वर्ष 2023 व 2024 में वीनू मांकड़ ट्रॉफी एक दिवसीय दोनों सिरीज में एक-एक शतक लगाए।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Vijay Hazare Trophy : नित्य पंड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में बांसवाड़ा का नाम किया रोशन, पहले ही मैच में जड़ा शतक

