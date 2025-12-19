Rajasthan Politics : कांग्रेस व भाजपा में चल रहा ‘5’ का खेल, आखिर क्या है यह मामला?

Rajasthan Politics : भाजपा ने जिला अध्यक्षों सहित जिला कार्यकारिणियां तो घोषित कर दीं, लेकिन दिग्गजों के क्षेत्र में पार्टी अभी तक जिला कार्यकारिणी नहीं बना सकी है। सीएम, डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम के क्षेत्र के नेता अभी भी जिला संगठन में एडजस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में पार्टी के 44 जिला संगठन हैं, लेकिन पांच जिला संगठनों में पार्टी जिला कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाई है।