ये कैसा डोर-टू-डोर कलेक्शन…बाजारों में कचरा डिपो, गलियों में बदबू और गंदगी

चारदीवारी क्षेत्र में गणगौरी बाजार, जनता मार्केट, गोपालजी का रास्ता सहित कई जगहों पर दिन में भी सड़क पर कचरा डिपो नजर आए। व्यापारियों ने बताया कि यहां रोजाना कचरे का ढेर लग जाता है, कई बार तो समय पर कचरा नहीं उठता है, जिससे बदबू आती है। ऐसे ही हाल मुख्य मार्गों पर दिखाई दिए। जवाहर नगर बाइपास पर ट्रांसपोर्ट नगर से झालाना तक मुख्य मार्ग पर ही 9 जगह कचरा डिपो नजर आए। शांति पथ के पास करीब 50 मीटर तक कचरे का ढेर नजर आया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां दिनभर कचरा पड़ा रहता है।